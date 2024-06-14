HGS ödemelerinde dikkat: Bayram tatilinde dolandırıcıların ağına düşmeyin!

14 Haziran 2024 20:50 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 22:07

Kurban Bayramı tatilinin de başlamasıyla trafiğe çıkan sürücüler için uyarı yapıldı. "HGS borcunuz var" mesajını alan ya da bakiye yükleme reklamına kanan vatandaşlar dolandırıcılara binlerce liralarını kaptırabiliyor.

PTT AŞ, vatandaşları, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik borçlu olduklarına dair gelen kısa mesajlara ve bakiye yüklemesi yaparken karşılaşabilecekleri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞİRKETİN ADININ KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirket isminin HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

SAHTE İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Dolandırıcıların, vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiklerinin ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildiklerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."