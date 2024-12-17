HGS sistemini hackleyen siber saldırganlar pes dedirtti! 'Şaka olsun diye yaptık'

17 Aralık 2024 12:10 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:45

Hızlı Geçiş Sistemi'nin hackleyerek kullanıcılara küfürlü mesajlar yollayan siber saldırganlara yakalandı. Yapılan incelemede siber saldırganların HGS sistemini şaka olsun diye hacklediklerini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

PTT​'nin HGS​ mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı​ ile binlerce kullanıcının telefonuna küfürlü bildirimler gönderen ve şantaj yapan şüpheliler yakalandı. Klew mahlaslı Burak K.'yi Denizli'de, Hades lakaplı Veli B.'yi ise Mersin'de kıskıvrak yakalanırken, sosyal medyada yaptıkları görüşmelerde HGS sistemini neden çökerttiklerini açıkladılar.

ŞAKA AMACIYLA HGS'Yİ ÇÖKERTTİLER

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verdi.



