Hiç tanımadığı kadını sırtından bıçakladı! Savunması şoke etti: 'Bazen farklı şeyler görüyorum'

26 Eylül 2024 15:30 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:42

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hiç tanımadığı bir kadını bıçaklayan İbrahim Bolat'ın ifadesi ortaya çıktı. Bolat, “Bazen farklı şeyler görüyorum" diyerek kendisini savundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İbrahim Bolat isimli şahıs, hiç tanımadığı bir kadına bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kadın kaçmaya çalışınca aralarında arbede yaşandı. Çevredekiler yaşananları görünce hemen polis ekiplerine durumu bildirdi. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinden yaralanırken, saldırganın da ilk ifadesi ortaya çıktı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Polis ekipleri, olayın hemen ardından yaptığı ilk incelemelerde, iddialara göre akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen M.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Ancak bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda saldırının başka bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, İbrahim Bolat isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde, “Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim” diyen Bolat'ın psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını derinleştirerek devam ediyor.