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Hiç tanımadığı kişi arkasından yaklaştığı kadını bıçakladı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Eylül 2024 00:27 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:40

Tokat'ta bir kadın kaldırımda yürürken hiç tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı. 36 yaşındaki kadın arkasından gizlice yaklaşan adamın bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ölüm korkusuyla kaçan kadının o anları kameraya yansıdı.

Tokat​'ın Erbaa​ ilçesinde 36 yaşındaki S.G kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Arkasından gizlice yaklaşan M.K isimli şahıs bilinmeyen bir sebeple kadını bıçakladı. Can havliyle koşmaya başlayan kadını uzun bir süre takip etti.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN BİRKAÇ YERİNDEN BIÇAKLANDI

Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde yaşanan olayda genç kadınla saldırgan arasındaki kovalamaca apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sırtından yaralanan kadın kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine bildirdi. Genç kadının birkaç bölgeden kesik darbesi aldığı öğrenildi.

Hiç tanımadığı kişi arkasından yaklaştığı kadını bıçakladı! - 1. Resim

KADINI BIÇAKLAYAN KİŞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI

Polisin ilk yaptığı güvenlik incelemesinde M.K'nin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yaralanan S.G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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