Hiç tanımadığı kişi arkasından yaklaştığı kadını bıçakladı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Eylül 2024 00:27 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 00:40

Tokat'ta bir kadın kaldırımda yürürken hiç tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı. 36 yaşındaki kadın arkasından gizlice yaklaşan adamın bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ölüm korkusuyla kaçan kadının o anları kameraya yansıdı.