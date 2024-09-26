Hiç tanımadığı kişi arkasından yaklaştığı kadını bıçakladı!
Tokat'ta bir kadın kaldırımda yürürken hiç tanımadığı kişi tarafından saldırıya uğradı. 36 yaşındaki kadın arkasından gizlice yaklaşan adamın bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ölüm korkusuyla kaçan kadının o anları kameraya yansıdı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 36 yaşındaki S.G kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Arkasından gizlice yaklaşan M.K isimli şahıs bilinmeyen bir sebeple kadını bıçakladı. Can havliyle koşmaya başlayan kadını uzun bir süre takip etti.
KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN BİRKAÇ YERİNDEN BIÇAKLANDI
Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde yaşanan olayda genç kadınla saldırgan arasındaki kovalamaca apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sırtından yaralanan kadın kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine bildirdi. Genç kadının birkaç bölgeden kesik darbesi aldığı öğrenildi.
KADINI BIÇAKLAYAN KİŞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI
Polisin ilk yaptığı güvenlik incelemesinde M.K'nin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Yaralanan S.G, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.