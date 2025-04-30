Hindistan jetleri, Pakistan hava sahasına girdi iddiası! Videonun aslı başka çıktı

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hindistan'ın Suhoy jetleri, Sind kıyı şeridi boyunca ilerleyerek Pakistan hava sahasına başarıyla girdi ve Pakistan misillemede bulunmadı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

GÖRÜNTÜLER RUSYA'YA AİT ÇIKTI

İddiaya konu görüntülerin Rusya'nın Baltık Filosunun bir eğitimi sırasında kaydedildiği belirtilen açıklamada, Su-24, Su-30SM ve Su-27 mürettebatının katıldığı eğitime ait görüntülerin, Nisan 2020'de paylaşıldığı ve Pakistan - Hindistan gerilimi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1917526811040211354