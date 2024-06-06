Hiroşima değil Türkiye! Bursa'da çevre katliamı yaşanıyor

06 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:36

Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa'da hava kalitesi günden güne azalıyor. 17 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ev sahipliği yapan Bursa'da fabrika bacalarından metrelerce yüksekliğe çıkan kapkara dumanlar, Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı atom bombası sonrası ortaya çıkan dumanı andırıyor.

Sanayi çevresindeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları bacalardan çıkan dumanlar daha da artıyor. Sanayi bölgelerini bir kara bulut gibi saran dumanları gören vatandaşlar, hava kirliğinden dolayı tedirgin olduklarını ifade etti.

BACALI SANAYİDE 7-24 TAKİP ŞART

Hava kirliğini önlemek amacıyla bakanlık tarafından baca emisyonlarının sürekli takip edilmesini ifade eden DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Başta Kestel, Yıldırım, olmak üzere bölgedeki sanayi Bursa'nın ciddi bir şekilde havasını kirletmektedir. Baca emisyonları takip edilse , kontrol edilse Bursa'daki hava kalitesi ciddi manada değişecektir. Bursa'da insan yaşantısı ve sanayi iç içe geçmiş. Bu Bursa ovasına zarar verdiği kadar insan sağlığına da tehdit ediyor. Ağırlıklı olarak bacalı sanayi var, uzaktan baktığımızda birçok yerden dumanlar çıkıyor. Bacalı sanayide olmazsa olmaz olan tek şey filtredir. Bacalı fabrikalarda filtre olmak zorunda ve takip edilmek zorundadır.

Bakanlığın bu konuda çalışmaları var fakat daha çok ağır sanayide takip ettikleri bacalar var. Bütün bacalı sanayi kuruluşlarında bu sistemi getirmeleri gerekiyor. 7-24 online bir şekilde bacaları takip etmeleri gerekiyor. Özellikle hafta içi mesai bitiminden sonra ve hafta sonları buradaki sanayiler daha bir kontrolsüz çalışıyor. O gün ve o saatlerde denetlemeye tabi olmadığı için ‘nasıl olsa kimse gelmeyecek' diye daha pervasız çalışıyor. Takip edilse, filtreyi kullanmayanlara yaptırım uygulansa bu sanayiler burada filtre kullanmak zorunda kalacak, daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar” şeklinde konuştu.

"24 SAAT DENETİME BİR AN ÖNCE BAŞLANMALI"

Avrupa'daki sanayileşmeden örnek veren Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, “Biz sanayiye karşı değiliz, sanayi de bu ülkenin olmazsa olmazı ama sanayici tarıma, çiftçiler de sanayiciye zarar vermemelidir. Avrupa'ya gittiğinizde sanayinin şehrin içinde olduğunu görürsünüz. Şehrin içinde sanayi var ama bacasında filtre var, baca emisyonunu ölçüyorsunuz en ufak bir kimyasal yok. Kontroller ve takipler var, vatandaşlar da duyarlı. Demek ki böyle bir çalışma şekli olabiliyor” dedi.

Öte yandan Kestel Belediyesi de denetim konusunda bakanlıktan yetki istedi. Bölge sakinleri Kestel Belediyesi'nden seçim öncesi verdiği sözleri tutmasını 24 saat denetime bir an önce başlaması gerektiğini dile getirdiler.