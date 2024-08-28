Hırsız apartman görevlisi çıktı! 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı, bozdurunca yakayı ele verdi

28 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:39

Mersin'de yaşanan bir hırsızlık olayında bir daireden 2,5 milyon liralık ziynet eşyası ve döviz çalındı. Ziynet eşyasının çalındığını fark eden ev sahibi durumu hemen polise bildirdi. Polis apartmana ait olan 672 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyince gerçek ortaya çıktı. Polis yaptığı teknik ve fiziki çalışmayla hırsızlık olayını apartman görevlisi olarak çalışan C.T.'nin yaptığını tespit etti.

HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI

Apartman görevlisi C.T. evine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Çaldığı 2,5 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve dövizlerin de bir bölümü ele geçirildi.

DÖVİZLERİ BOZDURDUĞU AN KAMERALARA YANSIDI

Şüphelinin dövizlerin bir kısmını bozdurma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.