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Hırsızdan 'pes' dedirten savunma: Alkollüydük yanlışlıkla aldım

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 04:26 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 04:30
Hırsızdan &#039;pes&#039; dedirten savunma: Alkollüydük yanlışlıkla aldım

Aksaray’da arkadaşı ile birlikte inşaatın deposuna girip alkol aldıktan sonra depoda bulunan su saatini alan şahıs, inşaat bekçisi tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, “Hırsızlık amaçlı değil, alkollüydük, yanlışlıkla aldım” dedi.

Aksaray’da gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesinde arkadaşı D.M.Ş. (51) ile bir inşaatın deposuna giren N.B. (48), birlikte alkol aldıktan sonra inşaatın deposunda bulunan su saatini çalıp alkol poşetinin içine koydu. Poşeti alıp arkadaşıyla birlikte inşaattan çıkarken inşaat​ bekçisine yakalanan 2 arkadaş olay yerinde tutularak polise haber verildi.

Hırsızdan 'pes' dedirten savunma: Alkollüydük yanlışlıkla aldım - 1. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şahsı da inşaat sahibinin şikayetçi olması üzerine gözaltına aldı.

Hırsızdan 'pes' dedirten savunma: Alkollüydük yanlışlıkla aldım - 2. Resim

Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından 2 arkadaşı polis aracına bindirdi. Burada “Saati neden aldın?” sorusuna yanıt veren N.B., “Belki yanlışlıkla olabilir diyorum bak, ben hırsızlık amaçlı bir şey yapmadım. Alkollüydük” diye kendini savundu. 2 arkadaş ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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