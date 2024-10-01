Hırsızları kovalarken yediği yumrukla feci şekilde can verdi!

01 Ekim 2024 13:18 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:22

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda 67 yaşındaki Hilmi Çelik bir otele girmek isteyen hırsızları kovaladı. Hırsızlarla arbede yaşayan Çelik boksör olduğu iddia edilen hırsızın yumruğuyla yere yığıldı. Başını yere çarpan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay Antalya’da meydana geldi. Bir otelin duvarından içeri girmek isteyen yabancı uyruklu 3 kişiyi kovalayan resepsiyonist Hilmi Çelik yediği yumruk darbesi sonrası başını kaldırıma çarptı. 67 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde otel​ duvarından girmek isteyen 3 kişiyi fark eden güvenliklerin bağırması üzerine yan otelde resepsiyonist olarak görev yapan 67 yaşındaki Hilmi Çelik dışarı çıktı. Biri kadın 3 kişinin koştuğunu gören Çelik, şahısları kovalamaya başladı. Araca binen şahısları durdurmak isteyen Çelik ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şahıslar arasında arbede yaşandı.

YUMRUK DARBESİ İLE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan arbede sırasında Çelik, boksör olduğu iddia edilen Tunus​ vatandaşı Wassim Taunsi’nin yumruk darbesi ile yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Hilmi Çelik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Öte yandan olayın zanlıları olan yabancı uyruklu Wassim Taunsi ve beraberindeki biri kadın iki kişi Jandarma ekipleri tarafından olaydan 4 saat sonra yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Tunus vatandaşı Wassim Taunsi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taunsi’nin savcılık ifadesinde animatör olarak çalıştıklarını ve iş çıkışı alkollü olduklarını, yanında bulunan arkadaşı ile duvarda barfiks çekmek için iddiaya girdiklerini, hırsızlık amaçları olmadığını söylediği öğrenildi.