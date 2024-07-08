Hırsızlık yapmadan önce hamile kalıyorlar! 2 kadına suçüstü yapıldı

08 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:25

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Şuhut ilçende yaşanan olayda, apartmanın önünde yabancı kişiler olduğunu gören bina sakini hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 kadını evin kapısını açmaya çalışırken buldu.

HAMİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ardından gözaltına alınan kadınların yapılan kimlik sorgulamalarında isimlerinin G.T. ve G.K. olduğu ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Eskişehir'den geldiği belirtilen şahıslar, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK YAPMADAN ÖNCE HAMİLE KALMA TAKTİĞİ

Geçtiğimiz günlerde de Bursa'da yaşanan benzer bir olayda kadınların hırsızlık yapmadan önce hamile kaldıkları ve böylece cezadan kurtuldukları ortaya çıkmıştı.