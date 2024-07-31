Hırsızlık yapmaya toplu taşımayla gitti! Soğukkanlılığı 'pes' dedirtti

31 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:38

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

Bursa'da 30 yaşındaki T.Y., pazara gelerek tezgahları dolaştı. Daha sonra günler öncesinde gözüne kestirdiği motosikleti çalmaya gitti. Metrodan indikten sonra etrafı kolaçan eden hırsız, soğukkanlılıkla motosiklete binerek uzaklaştı.

Kapıya çıktığında motosikletini bulamayan mağdur ise hemen polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası inceleyen ekipler, görüntüler üzerine kimliğini tespit ettiği kişiyi fiziki takibe aldı. Motosikletle birlikte yakalanan T.Y., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, güvenlik kameralarına yansıyan tavırları dikkatlerden kaçmadı.