Önce hastaneye gitti, sonra cezaevine! Hırsızlık yaptığı evin balkonundan yere çakıldı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:39
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Bir hırsız gece vakti girdiği evden 5 bin lira çaldıktan sonra kaçmak isterken balkondan düştü. Omzundan sakatlanan şüpheli kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi olduktan sonra polis ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. katına giren 40 yaşındaki Gürkan B, evin içinden aldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi.
Fakat telaş yapan şüpheli, dengesini kaybedip aşağı düşünce omzunu sakatladı.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra kayıplara karışırken, ihbar üzerine harekete Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.
Ekipler, onlarca güvenlik kamerası izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B.'nin daha öncede 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı