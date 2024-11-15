Hırvatistan Bayraktar TB2 ihracatını onayladı! 84 milyon avroluk ihracat 

15 Kasım 2024 00:10 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 00:11

Hırvatistan, Bayraktar TB2 İHA alımı için Türkiye ile 84,6 milyon avro değerindeki anlaşmayı tamamladı. Hırvat hükümeti, Bayraktar TB2 alımına yönelik Savunma Bakanlığı'na yetki verdi.

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Hırvatistan​ hükümeti, Bayraktar TB2​ silahlı insansız hava aracı sisteminin tedarik edilmesi için Savunma Bakanlığına yetki verdi.

Yerel medyanın haberine göre, 84,6 milyon avro tutarındaki anlaşma kapsamında Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının yanı sıra Türkiye’de gerçekleştirilecek eğitim de dahil çeşitli bileşenler bulunuyor.

Savunma Bakanı Ivan Anusic, Bayraktar TB2'nin ülke savunması için acil ve kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ

Baykar​ tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.

Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir. Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.