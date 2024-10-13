Hız, kemer, alkol, çakar... Bakan Yerlikaya sürücüleri uyardı

13 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 haftada trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili bilgi verdi. Son 7 günde 2 milyondan fazla aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, sürücülere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; polis​ ve jandarma​ trafik ekiplerinin 1 hafta içinde 2 milyon 912 bin 29 aracı denetlediğini aktardı.

500 BİNDEN FAZLA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Yapılan denetimlerde; hız ihlali, emniyet kemeri takmama, araç muayenesi eksikliği, sürücü belgesi olmadan araç kullanma, mevzuata aykırı çakar lamba kullanımı ve trafik sigortası eksikliği nedeniyle 549 bin 57 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

DENETİMLER GECE-GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya, 2024'ün ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının %37'sinin hızdan kaynaklandığını, aşırı hızın neden olduğu kazaların önlenmesi amacıyla radar ekiplerinin gece gündüz denetim yaptığını vurguladı.

BAKAN YERLİKYA'DAN SÜRÜCÜLERE UYARI

2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 038 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5’inin hız kaynaklı olduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.