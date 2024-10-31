Hız limitleri düşürüldü! Ankara yolunu kullananlar dikkat: Yarın başlıyor

31 Ekim 2024 18:32 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 18:38

Ankara-Bursa karayolunda hız limitleri düşürüldü. Eskişehir Valiliği araç türlerine göre hız limitlerini duyurdu. Uygulama 1 Kasım tarihiyle başlıyor.

Eskişehir​'den geçen Ankara - Bursa D-200 karayolunun hız limitleri yeniden belirlendi. Yolun 14'üncü ve 35'inci kilometreleri arasında bazı araç türleri bu hız limitini aşamayacak.

Eskişehir Valiliği kararına göre Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından; otomobil (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) türü araçlar için hız limitleri saatte 82 kilometre olarak belirlendi. Kamyon, çekici (N2)-(N3), otobüs (M2)-(M3) ve L3, L4, L5 VE L7 sınıfı motosiklet türü araçlar için ise hız limitleri saatte 70 kilometre olarak kararlaştırıldı. Bahsi geçen kararın 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacağı duyuruldu.

"YENİ HIZ LİMİTLERİNE UYULSUN" ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hususunu hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.