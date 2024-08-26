Hız tutkusu faciayla bitti! Genç kız metrelerce sürüklendi, kolu kopma noktasına geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:19
Kocaeli'de motosikletiyle hız yapan Dilan A., kaza yaptı. Motosiklette metrelerce sürüklenen Dilan A, feci şekilde yaraladı. Çevredekilerin yardıma koştuğu genç kadının kolu ve parmakları kopma noktasına geldi.
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; yarış yaptıkları öne sürülen motosikletli bir grup kazaya karıştı. Metrelerce sürüklenen motosikletteki Dilan A. feci şekilde yaralandı.
KOLU VE PARMAKLARI KOPMA NOKTASINA GELDİ
Kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen genç kızın yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandalar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın ameliyata alındığı, kolunun ve parmaklarının kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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