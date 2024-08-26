Hız tutkusu faciayla bitti! Genç kız metrelerce sürüklendi, kolu kopma noktasına geldi

26 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:19

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; yarış yaptıkları öne sürülen motosikletli bir grup kazaya karıştı. Metrelerce sürüklenen motosikletteki Dilan A. feci şekilde yaralandı.

KOLU VE PARMAKLARI KOPMA NOKTASINA GELDİ

Kızın kolu ve parmakları kopma aşamasına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen genç kızın yardıma koştu. İlk müdahaleyi yapan vatandalar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın ameliyata alındığı, kolunun ve parmaklarının kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.