Hızını alamayan hırsızlar kombi ve musluk başlarını bile çaldı

11 Aralık 2024 12:59 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:04

Elazığ'da Hankendi Mahallesi'nde yer alan iki villayı soyan hırsızların musluk başlıkları ve kombiyi de çaldığını gören ev sahipleri şaşkınlığa uğradı. Evi soyulan Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Hırsızlar evimizi talan etmiş, tüm eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Şok içerisindeyim" dedi.

Elazığ’da il merkezine bağlı Hankendi​ Mahallesi'nde bulunan iki villa​, hırsızların hedefi oldu. Ev sahiplerinin olmadığı günlerde villayı soyan kimliği belirlenemeyen hırsızlar, sadece hırsızlık yapmakla yetinmedi, evi de harabeye çevirdi.

Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı. Bilge, durumu polise bildirdi.

KANEPELERİ TEK TEK KESMİŞLER

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim.” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.