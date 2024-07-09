Hızlı tren camları reklam ile kaplandı, vatandaş 'manzarasız' seyahate tepki gösterdi

09 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:38

TCDD'ye ait hızlı trenlerde seyahat eden vatandaşlar, trenin üzerine giydirilen reklamlara isyan etti. Manzara izleyerek seyahat etmek isteyen vatandaşların keyfi siyah kaplı camları görünce yarıda kaldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Yüksek Hızlı Tren camlarına reklam giydirilmesi hiç hoş olmamış”, “Tek bir zevkimiz vardı müzik dinleyip, bozkır izlemek onu da aldın”, “Hızlı trende dışarıda manzara var ama göremiyorsunuz. Neden? Çünkü tüm camları reklamla kaplamışlar. Çünkü biz gemi ve deniz manzarası yerine su reklamı görmeyi tercih ederiz. Boşluk da bırakmasaydınız, ışıkta girmese olurdu” diyerek tepkilerini dile getirdi ve firmayı etiketledi.

"TREN YOLCULUKLARININ KEYFİNİ BOZDUĞU TESPİT EDİLEN REKLAMLARIN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI HEMEN BAŞLATTIK"

Bunun üzerine su firmasından açıklama geldi. Firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, “Müşterilerimizin ve toplumumuzun beklentilerini her zaman ön planda tutuyoruz. Bu doğrultuda, kamuoyunda da yer bulan, tren yolculuklarında manzaraları kapatan reklamlar konusu üzerine hemen harekete geçtik. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Kösemusul'un talimatı ile tren yolculuklarının keyfini bozduğu tespit edilen reklamların kaldırılması için gerekli çalışmaları hemen başlattık. Yolcularımızın manzaraları özgürce seyrederek keyifli bir yolculuk yapmalarını sağlamak bizim için büyük bir mutluluktur. Buzdağı Su olarak, toplumsal hassasiyetlere her zaman önem verdiğimizi ve bu tür konularda hızlı bir şekilde aksiyon almaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz” ifadeleri yer aldı.