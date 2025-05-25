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 | Onur Kaya

Hızlı vize almak isteyenlere kritik uyarı! Başkonsolos püf noktayı verdi: Oralardan uzak durun

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, İzmir'de katıldığı bir etkinlikte vize işlemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Almanya'nın en çok vize verdiği ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirten Ralf Schröer, vizede önceliğin iş insanları ve öğrencilere verildiğini, turist vizesi almak isteyenlerin ise yoğunluk sebebiyle birkaç ay bekletildiğini söyledi. Vatandaşlara vize işlemlerini danışmanlık firmalarına gitmeden kendilerinin yapması yönünde tavsiyede bulunan başkonsolos, "Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayın. Bu şirketler süreci hızlı ilerletmez, aksine daha da yavaşlatabilir" dedi.

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Hızlı vize almak isteyenlere kritik uyarı! Başkonsolos püf noktayı verdi: Oralardan uzak durun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 11:59

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği "Germany: New Goverment- Foreign Policy?" başlıklı seminere katıldı. Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi (AAUM) Müdürü ve bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Emre İşeri moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Schröer öğrencilere Almanya-Türkiye arasındaki ilişkileri, Almanya’daki yeni hükümeti ve dış politikaları anlatarak soruları cevapladı.

Hızlı vize almak isteyenlere kritik uyarı! Başkonsolos püf noktayı verdi: Oralardan uzak durun

TÜRKİYE'DEN 250 BİN KİŞİYE VİZE

Başkonsolos, Türkiye’de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir’in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10’uncu sırada yer aldığını söyledi. İstanbul’un birinci, Ankara’nın ise beşinci sırada bulunduğunu ekledi.

Hızlı vize almak isteyenlere kritik uyarı! Başkonsolos püf noktayı verdi: Oralardan uzak durun

VİZEDE ÖNCELİK İŞ İNSANLARI VE ÖĞRENCİLERDE

Başkonsolos, "Dünyada Türkiye’den daha fazla vize sağladığımız tek bir ülke var, o da Çin. Bunun nedeni ise 1 milyarlık nüfusa sahip olmaları" dedi. Vize alma süreci hakkında konuşan Başkonsolos Schröer, "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir" dedi.

Hızlı vize almak isteyenlere kritik uyarı! Başkonsolos püf noktayı verdi: Oralardan uzak durun
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"DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ VİZE SÜRECİNİ YAVAŞLATIR"

Vize danışmanlık şirketlerinin süreci yavaşlattığına dikkat çeken Başkonsolos Schröer,"Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır" tavsiyelerinde bulundu.

Hızlı vize almak isteyenlere kritik uyarı! Başkonsolos püf noktayı verdi: Oralardan uzak durun

"DOĞRU KULLANILIRSA DAHA UZUN SÜRELİ VİZE ALINABİLİR"

Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı’nı yakın gelecekte Türkiye’de daha etkin biçimde uygulayacaklarını ifade eden Schröer, "Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" şeklinde konuştu.

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