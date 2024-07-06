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Hollanda'da sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi: A Milli Takım'ın çeyrek final maçına saatler kaldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 02:59 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 03:14
Hollanda&#039;da sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi: A Milli Takım&#039;ın çeyrek final maçına saatler kaldı

Euro 2024 çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek Türkiye-Hollanda maçı öncesi sokaklar Türk ve Hollanda bayraklarıyla süslendi.

A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda'nın karşısına çıkmasına saatler kaldı. Hollanda'da yaşayan Türkler Hollanda bayraklarının yanı sıra binalarına Türk bayrakları asarak da desteklerini gösterdiler.

 Dordrecht kenti sokaklarını süsleyen Türk ve Hollanda bayrakları renkli görüntüler oluşturdu.

Hollanda'da sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi: A Milli Takım'ın çeyrek final maçına saatler kaldı - 1. Resim

Ev sahibi Almanya'nın elendiği turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Hollanda'da sokaklar Türk bayraklarıyla süslendi: A Milli Takım'ın çeyrek final maçına saatler kaldı - 2. Resim

Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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