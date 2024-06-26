Hollandalı baron Leijdekkers'in şifreli mesajları ortaya çıktı! 'The Godfather filminden esinlenmişler

26 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:33

Hollanda'nın Amsterdam Bölge Savcılığı, geçen yıllarda başlattığı "Cherokee" adlı soruşturmada, kokain ticareti yapan ve kara para aklayan suçlular mercek altına almıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında; Belçika'nın Anvers kentindeki bir depoda 4 ton 200 kilo kokain ele geçirildi.

Dünya çapında iletişim hizmeti sağlayan Sky-ECC şirketine ait bir şifreli program kullanan suç çetesine yönelik; Fransa, Belçika ve Hollanda'da yetkililer, "Joint Investigation Team" adlı bir soruşturma ekibi kurdu. Şifreli mesajları detaylıca inceleyen ekipler, sevkiyatı yöneten kişilerden UHN02G adlı kullanıcının Joseph Johannes Leijdekkers olduğu tespit etti. Kullanıcıların ''El Presidente Antwerp, Bolle Jos, Holly" gibi takma isimler de kullandığı öğrenildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla' aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder'ın İstanbul'da yapılan Kafes-25 Operasyonu ile yakalandığını duyurdu.

MASAK da Kırmızı Bülten ile aranan baronla ilgili bir rapor hazırladı. Lijdekkers'in suç gurubuna yönelik geçen yıl Türkiye'de 13, 23 ve 25 Haziran'de baskınlar düzenlendi.

10 milyon dolarlık uyuşturucu ticaretini yönettiği iddia edilen kartelin, ikinci adamı ve Likdekkers'in ortağı olduğu belirtilen "Balina" lakaplı İsaac Bignan ve örgütün silahlı kanadının sorumlusu olan Jurean Anthony Finix'in de aralarında bulunduğu 51 kişiden 35'i yakalandı.

1,1 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99,9 kilogram altın, 2 motorlu araç, 5 milyon 785 bin euro, 1 milyon 733 bin ABD doları, 65 milyon 725 bin Türk lirası ve şüphelilerin hissedar olduğu 5 şirketin ortaklık payları dahil, toplamda yaklaşık 1,1 milyar TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

KOD ADI "THE GODFATHER"

13 Haziran'daki operasyonda hedeflerden biri de çetenin Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün oldu. Üstün'ün çete içinde "The Godfather" ismini kullandığı anlaşıldı. Şifreleri kırılan telefonlara yüklü Signal, Threema, Black isimli uygulamalar dökümü yapıldı, 652 sayfalık rapor hazırlandı. Şahıslar hakkında 82 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.