Hoşgeldin 2025! Türkiye yeni yıla böyle 'merhaba' dedi

01 Ocak 2025 00:05 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 00:19

Türkiye yeni yıla 'merhaba' dedi. Yeni yıla dakikalar kala yılbaşı kutlamaları için İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yoğunluk oluştu. Ankara, İzmir, Antalya'da vatandaşlar meydanlara akın etti. 81 ilde yeni yıl çeşitli aktivitelerle kutlandı. İşte yurttan manzaralar...

Türkiye​ yeni yıla 'merhaba' dedi. 81 ilde olumsuzluklar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Ankara​ Valisi Vasip Şahin, yılbaşı​ gecesi için Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı’na ziyaretlerde bulundu.

Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şahin, “2025’in Ankaralılara, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlara, bereketlere ve yeni yeni başarılara, huzurlara vesile olmasını cenabıhaktan niyaz ediyorum. İnşallah 2025 bizi 2024’ten iki bin çok daha mutlu ve memnun eder” dedi.

BAŞKENTLİLER 2025'E KENTİN İŞLEK CADDELERİNDE "MERHABA" DEDİ

Ankaralılar yeni yılı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde karşıladı. Başkentliler yeni yıl kutlamaları için akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi işlek yerlerde toplanmaya başladı.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak için emniyet güçleri, alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik kontrol noktalarında polislerin üst araması yapmasının ardından vatandaşların geçişlerine izin verildi. Atlı polislerin kalabalık yerlerde devriye atması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve işlek yerlerde kalabalık oluşturan Ankaralılar, soğuk havaya rağmen saatler 00.00'ı gösterdiğinde 2025'e coşkuyla "merhaba" dedi. İzmir Kültürpark'ta düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar 2025 yılının gelişini kutladı.

YENİ YIL COŞKUSUNU ERCİYES'TE YAŞADILAR

Kayseri'de vatandaşlar, yeni yıla Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te girmek için kayak merkezine akın etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin yeni yıl kutlamalarının adresi oldu.

Kayakseverler, yılbaşı gecesinde meşalelerle gerçekleştirilen gece kayağı ile unutulmaz anlar yaşadı. Kayakçılar, ellerindeki meşalelerle karla kaplı pistlerde süzülerek iniş yaptı. Gece kayağına köpeğiyle katılan vatandaş, "Meşaleli kayak çok güzeldi, inanılmaz bir tecrübeydi. Umarım her yıl burada oluruz" dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, tarihi Kaleiçi'nde denetimlerde bulundu. 8 bin 618 personelin görev aldığı kapsamlı önlemleri yerinde inceleyen Arslan, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

YENİ YIL HAVAİ FİŞEKLERLE KARŞILANDI

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul'da Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Fatih’te yaz kış demeden denize giren “Sarayburnu Fatihleri”, 2025'i soğuk suda karşıladı. Yeni yıla yüzerek giren Sarayburnu Fatihleri, 2025 yılı için barış, sağlık ve sıhhat diledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı. Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, İzmit'teki yılbaşı kutlamalarına 4 yıldır baktığı "Rüzgar" isimli atıyla geldi.

VAN'IN İLK BEBEĞİ OLDU

Van'da 2025 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Muhammed Emin Özdemir ve Hüsna çiftinin mutluluğu, yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekle taçlandı. 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen bebeğe “Eymen” adı verildi.