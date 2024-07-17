Hrant Dink davasında 15 kamu görevlisi yargılanıyor

17 Temmuz 2024 19:39 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 19:45

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 1'i tutuklu 2 sanık hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Okan Şimşek, "Olay artık kendi içine sığmaz hale gelmiştir, 2008'den beri yargılanıyorum. Mahkemelere doğru şekilde çıktım, Veysal Şahin ile doğruları anlattık ama bize itibar edilmedi. 2014'de emekli oldum hala daha darbeyle iltisaklandırılmaya çalışılıyorum" şeklinde konuştu.

HRANT DİNK'İ VE SAMAST'I TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Sanık Bekir Yokuş ise savunmasında kendisinin ne Hrant Dink'i tanıdığını ne de Ogün Samast'ı tanıdığını, isimlerini basından sonradan öğrendiğini, daha önce hiç Şişli'ye gitmediğini ve FETÖ ile bir irtibatının olmadığını söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.

TUTUKLULUĞA DEVAM VE ERTELEME

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dinlenmeyen 2 sanığın savunmalarının bir sonraki celse alınmasına da hükmeden heyet, duruşmayı 11 Ekim tarihine erteledi.

MÜTALAADAN

Açıklanan mütalaada, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in ‘tasarlayarak kasten öldürme' ile ‘anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve ‘Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi. Açıklanan mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın ‘anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

1 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması istendi.