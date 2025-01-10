Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın FETÖ davasında 'zaman aşımı' kararı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın FETÖ davasında 'zaman aşımı' kararı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:32
Hrant Dink&#039;in katili Ogün Samast&#039;ın FETÖ davasında &#039;zaman aşımı&#039; kararı

Son dakika haberi: Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Mahkeme, tetikçi Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı kararı verdi.

Son dakika haberine göre Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın FETÖ davasında karar çıktı: 7 sanık hakkında zaman aşımı - 1. Resim

SAMAST DAHİL 7 SANIK HAKKINDA DÜŞME KARARI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz'un üzerlerine atılı, "Silahlı suç örgütü adına suç işleme" suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşme kararı verildi.

Detaylar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...