Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın FETÖ davasında 'zaman aşımı' kararı
Son dakika haberi: Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Mahkeme, tetikçi Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı kararı verdi.
Son dakika haberine göre Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.
SAMAST DAHİL 7 SANIK HAKKINDA DÜŞME KARARI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz'un üzerlerine atılı, "Silahlı suç örgütü adına suç işleme" suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşme kararı verildi.
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