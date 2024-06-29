HSK atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı: Hakim ve savcıların görev yeri değişti

29 Haziran 2024 00:13 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 00:23

Resmi Gazete'de adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğinde atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 18.01.2021 tarihli ve 92 sayılı 21.02.2023 tarihli 253 sayılı 13.06.2024 tarihli ve 820 sayılı atama kararları yayınlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240629-1.pdf