HSK müfettişine korkunç saldırı! Yemekhane görevlisi ensesinden defalarca bıçakladı: Olay anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:06
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında korku dolu dakikalar yaşandı. HSK binasında görev yapan yemekhane görevlisi, müfettiş Mehmet Aslan'ı ensesinden bıçakladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
HSK binasında görev yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı düzenledi. Aslan'ı boğazından ve ensesinden defalarca bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan müfettiş hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı