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 | Onur Kaya

HSK atama kararları Resmi Gazete'de: Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameye göre 24 ilin başsavcısı da değişti.

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HSK atama kararları Resmi Gazete'de: Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 01:42
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 02:56

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Kararda, HSK Birinci Dairesinin 27 Şubat'ta 336 sayılı, 13 Mart'ta 441 ve 442 sayılı, 17 Nisan'da 615 sayılı ve 20 Haziran'da 963 ve 964 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

HSK atama kararları Resmi Gazete'de: Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti

BİNLERCE HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV YERİ

Buna göre, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

HSK atama kararları Resmi Gazete'de: Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti

24 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Ayrıca, kararnameyle 24 ilin başsavcısı da değişti. Bu illerde yapılan başsavcı değişiklikleri ise şu şekilde:

  • "Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Konya Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kapağan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Van Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu Batman Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına,
  • Urla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."
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YARGITAY'A ATAMA

Öte yandan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.

ETİKETLER
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