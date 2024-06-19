HSK'dan kadın hakime inceleme: Skandallar zinciri, inanılmaz iddialar!

19 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:31

Adana'da kadın hakim G.A.'nın rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandal iddia içeren hayatından akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, akaryakıt kaçakçısını tahliye etmek için 500 milyon lira rüşvet aldı. Birliktelik yaşadığı adamı ölümle tehdit ettirdi, adli emanetteki uyuşturucu maddeyi kullandı.

Bu iddialar üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim hakkında inceleme başlattı.

500 MİLYON LİRA RÜŞVET

Sabah Gazetesinin haberine göre hakim, oturduğu sitenin yöneticisi ile birliktelik yaşıyordu. Sevgilisi, hakimden ayrılmak istedi ama iş yerine gelen kişiler tarafından ölümle tehdit edilince, hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.

HSK 1. Dairesi'nin soruşturma izni verdiği hakim hakkında yapılan incelemede, Edirne'de görev yaptığı sırada akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir kişiden beraat kararı için 500 milyon lira aldığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDEYLE PARTİ

Hakim Gül A.'nın özel bir hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan hap temin ettiği, pandemi dönemindeyse birlikte alkol aldığı başsavcıvekilinin adli emanetten çıkarttığı uyuşturucu maddeyi kullanıp parti yaptıkları belirlendi.