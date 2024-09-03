Hudut Kartalları görev başında: 3'ü terörist 20 kişi yakalandı

03 Eylül 2024 15:16 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:20

Son dakika | Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde terör inlerini yerle bir etti: 20 hedef imha edildi!

Son dakika | Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde terör inlerini yerle bir etti: 20 hedef imha edildi!

Hudut Kartalları sınır bölgelerinde teröristlere göz açtırmıyor. Yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan çok sayıda şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Bulgaristan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 20 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ PKK, 2'Sİ DEAŞ ÜYESİ

"Ülkemizden Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."