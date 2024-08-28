Hudut Kartalları kuş uçurtmuyor! 12 kişi sınırda enselendi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 14:13 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:15
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı geçişle mücadeleyi sürdürüyor. Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 12 kişi yakalandı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şüpheli Edirne’de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak: tgrthaber.com