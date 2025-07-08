Hükümetin en başarılı olduğu alan hangisi? Cevaplar oldukça dikkat çekti

ASAL Araştırma şirketi, "Sizce Hükümetin en başarılı olduğu alan?" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yönetilen soruya vatandaşların verdiği cevaplar ise oldukça dikkat çekti.
ASAL Araştırma şirketi, vatandaşlara; "Sizce Hükümetin en başarılı olduğu alan hangisi? sorusunu yöneltti. Yapılan anket çalışmasında savunma sanayi, dış politika, terörle mücadele, enerji, ulaştırma ve kentsel dönüşüm başlıkları en üst sıralarda yer aldı.
İşte vatandaşlara "Sizce Hükümetin en başarılı olduğu alan hangisi? sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları?
Başarılı: %65,5
Ne başarılı ne değil: %18,9
Başarısız: %15,6
Başarılı: %56,0
Ne başarılı ne değil: %14,2
Başarısız: %29,8
Başarılı: %55,2
Ne başarılı ne değil: %23,4
Başarısız: %21,4
Başarılı: %47,1
Ne başarılı ne değil: %33,6
Başarısız: %19,3
Başarılı: %45,6
Ne başarılı ne değil: %29,0
Başarısız: %25,4
Başarılı: %44,3
Ne başarılı ne değil: %22,7
Başarısız: %33,0
Başarılı: %41,4
Ne başarılı ne değil: %31,3
Başarısız: %27,3
Başarılı: %41,0
Ne başarılı ne değil: %27,8
Başarısız: %31,2
Başarılı: %36,5
Ne başarılı ne değil: %36,0
Başarısız: %27,5
Başarılı: %33,3
Ne başarılı ne değil: %25,1
Başarısız: %41,6
Başarılı: %26,7
Ne başarılı ne değil: %29,3
Başarısız: %44,0
Başarılı: %22,6
Ne başarılı ne değil: %16,6
Başarısız: %60,8
Başarılı: %20,0
Ne başarılı ne değil: %21,5
Başarısız: %58,5