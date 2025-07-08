Hükümetin en başarılı olduğu alan hangisi? Cevaplar oldukça dikkat çekti

ASAL Araştırma şirketi, "Sizce Hükümetin en başarılı olduğu alan?" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yönetilen soruya vatandaşların verdiği cevaplar ise oldukça dikkat çekti.

ASAL Araştırma şirketi, vatandaşlara; "Sizce Hükümetin en başarılı olduğu alan hangisi? sorusunu yöneltti. Yapılan anket çalışmasında savunma sanayi, dış politika, terörle mücadele, enerji, ulaştırma ve kentsel dönüşüm başlıkları en üst sıralarda yer aldı.

SAVUNMA SANAYİ İLK SIRADA...

İşte vatandaşlara "Sizce Hükümetin en başarılı olduğu alan hangisi? sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları?

Savunma sanayi

Başarılı: %65,5

Ne başarılı ne değil: %18,9

Başarısız: %15,6

Dış Politika

Başarılı: %56,0

Ne başarılı ne değil: %14,2

Başarısız: %29,8

Terörle mücadele

Başarılı: %55,2

Ne başarılı ne değil: %23,4

Başarısız: %21,4

Enerji

Başarılı: %47,1

Ne başarılı ne değil: %33,6

Başarısız: %19,3

Ulaştırma

Başarılı: %45,6

Ne başarılı ne değil: %29,0

Başarısız: %25,4

Sağlık

Başarılı: %44,3

Ne başarılı ne değil: %22,7

Başarısız: %33,0

Kentsel dönüşüm

Başarılı: %41,4

Ne başarılı ne değil: %31,3

Başarısız: %27,3

Mülteciler

Başarılı: %41,0

Ne başarılı ne değil: %27,8

Başarısız: %31,2

Eğitim

Başarılı: %36,5

Ne başarılı ne değil: %36,0

Başarısız: %27,5

İŞSİZLİK, ADALET, EKONOMİ...

Tarım

Başarılı: %33,3

Ne başarılı ne değil: %25,1

Başarısız: %41,6

İşsizlik

Başarılı: %26,7

Ne başarılı ne değil: %29,3

Başarısız: %44,0

Adalet

Başarılı: %22,6

Ne başarılı ne değil: %16,6

Başarısız: %60,8

Ekonomi

Başarılı: %20,0

Ne başarılı ne değil: %21,5

Başarısız: %58,5