Hükümetten yardım isteyen depremzedenin sesi duyuldu! Bakan Kurum'dan TGRT Haber'e özel açıklama

27 Kasım 2024 09:16 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:20

Kahramanmaraş'ta depremzede bir vatandaş kaldığı yeri göstererek hükümete çağrı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta konteyner kalan depremzedenin feryadına ilişkin durumu Cem Küçük'e attığı mesajla anlattı.

Kahramanmaraş’ta konteyner kalan depremzedenin feryadı sosyal medyada yankı uyandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​, TGRT Haber'e konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, depremzedenin feryadına ilişkin durumu Cem Küçük'e attığı mesajla anlattı.

HÜKÜMETTEN YARDIM İSTEYEN DEPREMZEDENİN SESİ DUYULDU

Bakan Murat Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Afşin ilçesi Altın temalı mahallesinde ihalesini gerçekleştirmiş olan 52 adet yerine hafif çelik konut imalatları devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hak sahibi (Kahramanmaraş’taki depremzede) vatandaşımızın konutunun yapım süreci başlamıştır. Temel imalatlar için kullanılacak malzemeler ve hafif çelik imalatında kullanılacak olan malzemeler ise demonte halde şantiye sahasındadır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Kasım’da planlanan kalıp ve beton imalatları gerçekleşmediğinden hava koşulu uygun olduğu ilk anda bu imalatlar gerçekleşecektir.

Vatandaşımız talep dilekçesini 30.05.2024 tarihinde vermiş. Köyde 50 adet Temel kazılmış 30 adet temel betonu atılmış, bu vatandaşımızın da kazısı yapılarak grobetonu atılmış. Yükleniciyi uyardık. Hızla bitirecek. Hızlandırmaya çalışıyoruz her yerde inşallah söz verdiğimiz gibi yapacağız.''

DEPREMZEDE​ VATANDAŞIN FERYADI

Kahramanmaraş’ta konteynerda kalan depremzede, ''kara kış, kar yağışı en çok onları etkiledi! Hükümet sesimi duy! Karda kışta ölmüşüm, isterseniz Silivri’ye götürün beni'' diyerek Murat Kurum'a çağrı yapmıştı.