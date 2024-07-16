Hulusi Akar 3. dünya savaşının başladığını söyledi: "Hazır ol cenge istersen sulhu salah"

16 Temmuz 2024 00:41 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 00:50

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilliği görevini sürdüren, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 3. dünya savaşının bir bakıma başladığını savundu. Akar, ittifakların zaman ve mekan için menfaatlerini uygun bulduğu an çatışmanın büyüyeceğini savundu.

"HAZIR OL CENGE İSTERSEN SULHU SALAH!"

Akar, silahlanmanın ilerlemesi gerektiğine dikkat çekerek savaşa hazır olunması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizim atalarımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Objektif, bilimsel ve akılla bakmamız lazım. Milli ve manevi değerlere aykırı bir durum değil. Atalarımız demişler ki, "Hazır ol cenge istersen sulhu salah!" Bizim herhangi bir şekilde yeni bir yoruma gerek duymadan bugün dahi cenge hazır olmamız lazım. Dünyadaki dengeler her an değişiyor. Rusya Ukrayna'ya saldıracak deseler kimse buna inanmazdı. Hazırlıklı olmamız lazım. Mehmetçiğin ruh hali hiçbir orduda yok. Yüksek ruh hali, milli ve manevi değerlere bağlı, ölümden korkmaz. Peki ne olacak? Bizim görevimiz onları en ileri teknolojiye dayalı silahları vermemiz lazım."

"3. DÜNYA SAVAŞI BİR BAKIMA BAŞLADI"

Akar Habertürk'te katıldığı programda yaptığı değerlendirmede savaşın başladığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu risk her zaman var. 3. dünya savaşı bir bakıma başladı. Savaş dediğimiz şey üçe ayrılır. Bir, hazırlık safhası olur, muharebe sahası düzenlenir, diplomatik, siyasi çalışmalar olur. İttifaklar kurulur. Şu anda hazırlık safhası sürüyor. Bu ülkeler, bu bloklar hazırlıklarını sürdürüyor. Zaman ve mekan hak ve menfaatleri için yeterli olduğu an savaş başlar."