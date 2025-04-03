Hulusi Akar imaj değiştirdi! Yeni hali herkesi şaşırttı

AK Parti'de yıllardır sürdürülen bıyık modasına bir isim daha katıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar bıyık bırakmaya başladı.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Hem Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı dönemde hem de Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde Türkiye'nin sakalsız ve bıyıksız haliyle görmeye alışık olduğu Hulusi Akar'ın yeni imajı görenleri şaşırttı.

Dün AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte partisinin Sarıyer İlçe Başkanlığına ziyarette bulunan Akar, bıyıklı imajıyla kameraların karşısına çıktı.

İşte Hulusi Akar'ın eski ve yeni hali...