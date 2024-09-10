Hurda toplayan engelli çocuğu sosyal medya etkileşimi için dövdü! Görüntüler tepki topladı

10 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:13

Çorum'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne ve babasını kaybettiği iddia edilen çocuğa şiddet uygulayıp etkileşim için sosyal medyada paylaştı.

Taksici direksiyon başında mışıl mışıl uyudu! Kendisini uyandıran yolcuya verdiği yanıt şoke etti

Taksici direksiyon başında mışıl mışıl uyudu! Kendisini uyandıran yolcuya verdiği yanıt şoke etti

Çorum'da Eşref Hoca Caddesi'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çorum'da bir şahıs, annesi ve babasını kaybettiği belirtilen ve kardeşleriyle birlikte hurda toplayarak hayatta kalmaya çalışan çocuğu etkileşim malzemesi yaptı. O anları saniye saniye kaydeden saldırgan, bir de görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Hem zihinsel hem de bedensel engeli bulunduğu öğrenilen 13 yaşındaki R.Y. isimli çocuğun zorla videolarını çeken şahıs, çocuk olaya tepki gösterince peşinden koşup şiddet uyguladı. O anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydeden kişi, çocuğun çığlıklarına rağmen gülmeye devam etti.

Videonun sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine Çorum Valiliği olaya dair inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de videoda R.Y.'yi darbeden Y.P. ile videoyu çeken A.G'yi yakaladı. Darbedilen R.Y. ise polislerce ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BABADAN TEPKİ GELDİ

R.Y'nin babası M.A.Y, oğlunun birkaç kez aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Oğlunun bedensel ve zihinsel engeli bulunduğunu belirten baba, "Oğlum birkaç kez eve yüzü morarmış şekilde geldi. Gece uyuyamadığı zamanlar oldu. Oğluma saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

R.Y'nin kız kardeşi R.Y. ise ağabeyiyle kağıt toplarken birkaç kez saldırıya uğradıklarını belirterek, "O videoların internetten silinmesini istiyoruz. O videoları gören başka kişiler gelip bizi rahatsız ediyor" dedi.

VALİ YARDIMCISINDAN ZİYARET

Diğer yandan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da 4 çocuklu Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Aileye, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla erzak ve giyim eşyası ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikolojik destek verilmesi için çalışma başlatıldı.

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