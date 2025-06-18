Hurdaya çıkan araçtan kurtuldu

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Boğaz karayolu Taşlık Mahallesi mevkiinde, Hasan T. (29) tarafından kullanılan araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın ani bir şekilde yolun sağındaki araziye uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi.



KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü Hasan T., olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Hasan T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.