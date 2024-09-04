HÜRJET Mısır'da ilk uçuşunu yaptı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 12:43
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET jet motorlu hafif taarruz uçağı Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET Mısır'da büyük ilgi gördü.
Uluslararası pazarda büyük çıkış yakalayan Türk savunma sanayisinin projeleri Mısır tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle yerli insansız hava araçları Mısır ordusu tarafından yakından takip ediliyor.
MISIR'DA İLK UÇUŞ
Yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, Egypt International Airshow Fuarı çerçevesinde Mısır'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
HÜRJET'in Mısır'da gerçekleştirdiği ilk uçuşunda pilot koltuğuna test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran oturdu. Uçuşun ardından TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu pilotları tebrik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı