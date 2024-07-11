HÜRJET son sürat ilerliyor! 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı

11 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:24

HÜRJET ve GÖKBEY birlikte dünya sahnesinde gövde gösterisi yapacak!

HÜRJET ve GÖKBEY birlikte dünya sahnesinde gövde gösterisi yapacak!

HÜRJET ve ANKA-3'ten dünyaya gözdağı! Kol uçuşu gerçekleştirdiler

HÜRJET ve ANKA-3'ten dünyaya gözdağı! Kol uçuşu gerçekleştirdiler

Türk Yıldızları ve HÜRJET'in nefes kesen görüntüleri... Özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaptılar

Türk Yıldızları ve HÜRJET'in nefes kesen görüntüleri... Özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaptılar

Türkiye HÜRJET'i hazırlıyor! İlk yurt dışı uçuşu için kritik viraj

Türkiye HÜRJET'i hazırlıyor! İlk yurt dışı uçuşu için kritik viraj

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET'i göreve hazırlamak için yoğun çalışma yürütüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirtti.

HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran Demiroğlu, hava aracının 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını belirtti.

Demiroğlu, Türk havacılığına güç katmaya devam edeceklerini vurguladı.

İLK TESLİMAT 2025'TE, HEDEF AYDA 2 HÜRJET

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp sonraki seneden itibaren ayda 2, yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor. 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET'in müşteriye teslim edilebilir olması amaçlanıyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının da 2025'te başlaması planlanıyor.

HÜRJET için Ocak 2022'de Savunma Sanayii İcra Komitesinde seri üretim kararı alındı. Bu doğrultuda ilk aşamada Hava Kuvvetlerine 16 HÜRJET teslim edilecek.