HÜRJET, TEKNOFEST'e damga vurdu

02 Ekim 2024 15:50 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:53

Türkiye'nin yerli askeri tekonolojilerinin sergilendiği TEKNOFEST heyecanı Adana'da başladı. HÜRJET, 130. uçuşunu TEKNOFEST Adana’da yaptı. Uçuş anlar büyük ilgi gördü.

Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bayraktar TB3​ ve TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA III halkın huzurunda ilk defa gösteri yapıyor. Vatandaşlar TEKNOFEST​ heyecanını alanda yaşıyor.

HÜRJET​ HEYECANI

Türk savunma sanayisinin önde gelen yerli projeleri büyük ilgi görüyor. HÜRJET, 130. uçuşunu TEKNOFEST Adana’da gerçekleştirdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.