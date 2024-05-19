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HÜRJET'in ilk gösterisi nefes kesti! 19 Mayıs'ta bir ilki yaptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 18:55 - Güncelleme : 19 May 2024 19:02

Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET 19 Mayıs'a özel ilk kez gösterisi uçuşu yaptı.

Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da gösteri yaptı. Hayran bırakan gösteride ayrıca Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefesleri kesti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRJET ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı. İlk kez yuvasından ayrılan Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET gösteri uçuşunu Samsun'da gerçekleştirdi. Yaptığı akrobatik gösterilerle adeta yürekleri ağza getiren HÜRJET, alkışları topladı.

HÜRJET'in ilk gösterisi nefes kesti! 19 Mayıs'ta bir ilki yaptı - 1. Resim

GÖSTERİLER İÇİN SAHİLE AKIN ETTİLER

Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterilerini ilgiyle takip etti. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketleri insanlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Vatandaşlar, milli uçak HÜRJET karşısında gururlandıklarını söylediler.

HÜRJET'in ilk gösterisi nefes kesti! 19 Mayıs'ta bir ilki yaptı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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