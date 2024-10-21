HÜRJET'ten süpersonik başarı: Görüntüleri paylaşıldı

21 Ekim 2024 20:50 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 20:57

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in yeni başarısını sosyal medyada paylaştı. HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıktığı anların video yayımlandı.

HÜRJET'i uçuran F16 pilotu, yerli uçağa hayran kaldı: "Harika bir deneyimdi"

HÜRJET'i uçuran F16 pilotu, yerli uçağa hayran kaldı: "Harika bir deneyimdi"

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET'in süpersonik ses hızını aştığı görüntüleri yayımladı. Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET’in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntülerini de paylaştı.