Hüseyin Akgün cinayeti görüntüleri ortaya çıktı: 9 kişi gözaltında

01 Haziran 2024 00:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 00:52

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 28 yaşındaki Hüseyin Akgün'ün tabancayla vurularak öldürüldüğü ve 2 kişinin daha yaralandığı olayla ilgili çalışma yürüten polis, cinayet zanlısı dahil toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay 22 Mayıs akşamı saat 20.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle yolda seyir halinde olan Hüseyin Akgün (28) ve H.A. (32) ile yoldan geçen 10 yaşındaki çocuk M.A.Ö., bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Sırtına isabet eden mermilerle yaralanan Hüseyin Akgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. H.A. ve M.A.Ö. adlı çocuk ise olayı yaralı olarak atlattı.

ÇİFTLİK EVİNE OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın hemen ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iz sürdü. Olayın asıl faili olduğu ortaya çıkan E.K., (30) Manisa'nın Salihli ilçesinde saklanmış olduğu çiftlik evine yapılan operasyonda yakalandı.

Diğer fail M.D. (27) ve faillere yardım ettikleri tespit edilen F.A.A. (45), A.A.(34), E.D. (29), G.A. (47), Y.U.(39), H.B. (54), ve T.G. (29) olmak üzere toplamda 9 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K. (30) ve M.D. (27) tutuklanmış, 4 şüpheli adli kontrol ile, 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan meydana gelen olayın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Kayıtlarda 4 kişinin sokakta silahları kurcaladığı daha sonra hafif ticari bir otomobil içerisinden açılan kurşunlarla motosikletteki şehrin vurulduğu anlar yer aldı.