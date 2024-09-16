Husumetlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Meydan muharebesi kamerada

16 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:24

Bursa'da husumetli iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa​'da merkez Yıldırım​ ilçesinde meydana gelen olayda; alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki grup​ arasında tartışma​ çıktı.

Tartışma​ kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Kavgada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

KAVGA​ ANI KAMERADA

Ekipler olay yerine sevk edilirken bazı vatandaşlar da olaya müdahale etmek istedi. Kavga​ anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı.