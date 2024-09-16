Husumetlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Meydan muharebesi kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:24
Bursa'da husumetli iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Kavgada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.
KAVGA ANI KAMERADA
Ekipler olay yerine sevk edilirken bazı vatandaşlar da olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı