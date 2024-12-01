Husumetli olduğu babasına dehşeti yaşattı! Minibüsle çalıştığı atölyeye daldı

01 Aralık 2024 17:23 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:31

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 28 yaşındaki O.Ç., husumetli olduğu babasının çalıştığı atölyesine minibüsle daldı. 6 kişinin canını zor kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, işyeri çalışanlarının şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Ortacı köyünde yaşayan 28 yaşındaki O.Ç. aralarında husumet bulunan babası M.Ç.'nin çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. Korkunç olayda atölyede çalışan 6 kişi canını zor kurtardı, ortalık savaş alanına döndü. Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İşyeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin; çalışanları ile birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne gelerek şikayetçi olduklarını söyledi. İfadesi alınan O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye binası önünde gazetecilere konuşan Köksal Tekin, "Oğlumun üzerine işyerim var. O.Ç. denen şahsın babası benim yanımda çalışıyor. Birkaç aydır babası ile sürtüşüyor. Babası benim işyerimde çalıştığı için geldi işyerime girdi. Kamera kayıtları da var. İşyerinde 6 adam çalışıyor. Bu adamların üzerine arabayı sürüyor. Makineleri deviriyor. Ortalığı savaş alanına çeviriyor. Bu adamın 6-7 dosyası olduğu halde köyde bir iki vukuat işlediği ve şikayetçi olduğum halde yine denetimli serbestlik ile serbest kaldı. Bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Bu adamın dışarıda gezmesini istemiyorum" diye tepki gösterdi.

İşyeri sahiplerinden Gökhan Tekin ise olay sırasında şehir dışında olduğunu söyleyerek yaşananların ardından şikayetçi olduklarını ifade etti.