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Husumetliler birbirine girdi, ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:12

Balıkesir'in Edremit ilçesinde husumetli iki kişi birbirine girdi. Mermilerin havada uçuştuğu olayda 6 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda; özel hastane yakınında bulunan çay bahçesinde oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi birbirine girdi.

Husumetlilerden F.E., Hüseyin A.'ya tabanca ile 10 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Hüseyin A., sağ kol ve bacak ile göğüs bölgesinden yaralandı.

MERMİLER ÇAY BAHÇESİNDE OTURANLARA DA İSABET ETTİ

Silahlı saldırı sırasında seken mermiler, çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K.'ye isabet etti. Yaralılar olay yerine yakın özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan F. M.'nin yakalanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Husumetliler birbirine girdi, ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılardan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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