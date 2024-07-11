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Husumetlisini öldürüp "Pişmanım" dedi

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 17:23 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:26
Husumetlisini öldürüp &quot;Pişmanım&quot; dedi

Kırıkkale'de 2 yıl önce husumetlisini tabanca ile vurarak öldüren sanık, duruşmada pişman olduğunu söyledi. Sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

16 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerinin önünde husumetlisi Hilmi Alkan'ı (34) tabanca ile vurarak öldüren E.A.'nın (24) Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Duruşmaya tutuklu sanık E.A., tutuksuz olarak yargılanan sanıklar R.Z. ve B.T. ile avukatlar ve tarafların yakınları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık E.A., pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.A.'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 17 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar R.Z. ile B.T. ise beraat etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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