Husumetlisinin evini basıp, bıçakladı! Genç kızın çığlıkları sokağı inletti

18 Haziran 2024 12:58 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:59

Afyonkarahisar’da kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana gelen olayda, Ş.T. (21) ve M.A.L. (21) isimli şahıslar aralarında kız meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen R.Y. (22) isimli şahsın evini bastı.

Ş.T., elinde bıçak ile koşarak girdiği evin içerisinde R.Y.’yi bıçaklayıp ardından kaçtı. Şahısların arkalarından ise evde bulunan kız çocuklarının çıktığı ve bağırarak yardım istedikleri gözlendi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Evinin yatak odasında bıçaklanan R.Y.’nin aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olaydan hemen sonra ihbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olaydan sonra kaçan şahısları belde içerisinde yaptıkları takip sonrası olayda kullandıkları bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı.

CEZEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, R.Y.’nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.