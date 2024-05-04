04 May 2024 00:29 - Güncelleme : 04 May 2024 00:32
Huzurevindeki dehşet anları güvenlik kamerasında! 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı...
Antalya’da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının görüntüleri ortaya çıktı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin S.'nin (65), huzurevinde elinde bıçakla olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI
Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı.
Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı