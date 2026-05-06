Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece söz konusu yönetmelik yürürlüğe girmiş oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Huzurevleri ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde yeni dönem Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu. Bakan Göktaş, yönetmelik ile yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşacağını belirtti. Amaç, yaşlılara en iyi hizmeti sunmak ve konforlarını artırmak olarak ifade edildi.

HUZUREVİNE KABUL İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Yeni düzenlemeye göre; 70 yaş ve üzerindeki bireyler doğrudan huzurevlerine başvuru yapabilecek. 60-69 yaş arasındaki vatandaşların kabul edilebilmesi için ise bakıma muhtaç olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri gerekecek. Başvuru yapacak kişilerde ruh sağlığının yerinde olması, bulaşıcı hastalık bulunmaması ve bağımlılık geçmişinin olmaması gibi temel kriterler aranacak.

4 KADEMELİ BAKIM SİSTEMİ

Yaşlı bakım hizmetleri 4 farklı seviyeye ayrıldı. Birinci seviyede bağımsız bireyler, ikinci seviyede gözetim ihtiyacı olan yaşlılar, üçüncü seviyede sürekli bakım ihtiyacı olanlar, dördüncü seviyede ise ileri düzeyde bakım gerektiren bireyler yer alacak. Bu sistemle her bireyin ihtiyacına göre farklı hizmet alması planlanıyor.

Yeni yönetmelik kapsamında tüm merkezlerde engelli erişimine uygun alanlar, acil çağrı sistemleri ve güvenlik önlemleri zorunlu hale getirildi.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Başvurular il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri, doğrudan kurumlar ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında sağlık raporu, gelir durumu ve adli sicil kaydı gibi belgelerin sunulması gerekecek.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ BÜTÜNCÜL YAPIYA KAVUŞACAK"

"Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz.

Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

