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 | Merve Yaz

İBB 60 milyon euro'yu ne yaptı! Metro için aldılar, buhar oldu: İşte o arsa...

Yolsuzluk soruşturmalarıyla her gün gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir skandalı daha ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İBB tarafından İstanbul Finans Merkezi metrosu için Avrupa'dan alınan 110 milyon euro'luk kredinin 60 milyonunun projede kullanılmadığını açıkladı. İBB'nin kaynak bulmak için arsa satmaya başladığı da ortaya çıktı.

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İBB 60 milyon euro'yu ne yaptı! Metro için aldılar, buhar oldu: İşte o arsa...
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon euro metro kredisinin 60 milyon euro’luk kısmının gönderildiği işte kullanılmadığını açıklamıştı.

İBB 60 milyon euro'yu ne yaptı! Metro için aldılar, buhar oldu: İşte o arsa...

Yaptığı açıklamada Uraloğlu, "Benim aklım durdu onu söyleyeyim, yani hem böyle bir şeyi işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle yapıldı. Gerçekten nereye kullanıldı o konuda bir bilgiye sahip değilim ama 60 milyon euro'luk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Bu konuşma yaklaşık geçen ay gerçekleşti, İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir. Yani gerçekten nereye gittiğiyle ilgili ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" ifadelerine yer vermişti.

İBB 60 milyon euro'yu ne yaptı! Metro için aldılar, buhar oldu: İşte o arsa...

İHALESİ 8 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Milyonlarca liralık kamu kaynağının suç örgütüne aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen İBB, kaynak bulmak için arsa satmaya başladı. İstanbul'daki 3 arsanın encümen kararıyla satışa çıkarıldığı öğrenildi. İhale usulüyle 8 Temmuz’da satılacak arsalar arasında Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'nun yanında bulunan 3 bin 355 ada, 1 parseldeki 'turizm ve ticaret alanı' olan 6 bin 90 metrekarelik yeşil alan yer alıyor.

İBB 60 milyon euro'yu ne yaptı! Metro için aldılar, buhar oldu: İşte o arsa...

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde ticaret imarlı 7693 ada, 17 parselde bulunan 5 bin 453 metrekare büyüklüğündeki arsada satışa çıkarılırken, Alibeyköy 763 ada, 5 parselde yer alan 4 bin 288 metrekare büyüklüğündeki arsa da listede bulunuyor. AB'nin metro hattı için sağladığı 60 milyon Euro'nun akıbetini bilinmezken, arsaların satışa çıkması İBB’nin kaynak aradığına dikkat çekiyor. Öte yandan, İBB’nin satışa çıkardığı arsalar havadan görüntülendi.

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ETİKETLER
#istanbul büyükşehir belediyesi
#kazlıçeşme
#Metro Kredisinin Kullanımı
#Arsa Satışları
#Kamu Kaynakları
#Ab Kredisi
#Kağıhane
#Gündem
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